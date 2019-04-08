Lise Öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Düzce Üniversitesi, Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Konuralp Yerleşkesinde misafir ederek, sürdürülen eğitim-öğretim, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşam hakkında bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi, Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Konuralp Yerleşkesinde misafir ederek, sürdürülen eğitim-öğretim, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşam hakkında bilgiler verdi.



Mühendislik Fakültesi ile başlayan ziyarette misafir öğrencilere; Düzce Üniversitesi öğretim elemanları tarafından derslikler ve laboratuvarlar gezdirildi. Ayrıca yürütülen çalışmalar anlatılarak, öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.



Spor Bilimleri Fakültesi'ni de ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, yetkililerden bilgiler alarak, Üniversiteye ait spor kompleksini gezdi. Son olarak Teknoloji Fakültesi'ne geçen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, buradaki uygulama laboratuvarlarını gezerek, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.



Merak ettikleri konular hakkında da Düzce Üniversitesi yetkilileri tarafından bilgilendirilen konuk öğrenciler, bilgilendirmelerde bulunan öğretim elemanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

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