Lise öğrencileri ektikleri mısırın hasadını yaptı - Son Dakika
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Lise öğrencileri ektikleri mısırın hasadını yaptı

17.10.2022 10:03

Lise öğrencileri ektikleri mısırın hasadını yaptı Amasya'daki meslek liseleri ekmeğin ardından mısır ve buğday üretimine de yöneldi.

Lise öğrencileri ektikleri mısırın hasadını yaptı

AMASYA - Amasya'daki meslek liseleri ekmeğin ardından mısır ve buğday üretimine de yöneldi. Bir okulda kurulan fırında ekmek üretip sattıran Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri şimdi de mısır ve buğday için kolları sıvadı. Öğretmenleriyle mısır eken öğrenciler hasadını da kendileri yaptı.

Hasat gelirinden pay alacaklar

Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ile öğrencileri birlikte ektikleri mısırların hasadını yaptı. Deneyim kazanan öğrenciler, hasattan elde edilen gelirden de pay alacak.

80 dekarlık alanda mısır hasadı gerçekleşti

Yörenin en verimli arazilerinin bulunduğu Geldingen Ovası'nda tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim veren okulda 130 dekarlık alanın 80 dekarına ekilen mısırın hasadı gerçekleşti. Biçerdöver operatörünü dikkatle izleyen öğrenciler binlerce mısır tanesinin aktarılıp taşındığı traktörleri ise kendileri kullanıyor. Yere düşen mısır koçanları da israf edilmeden toplanarak okulda yetiştirilen tavuklara yem oluyor.

Ata tohumu buğday da ekecekler

Hasada katılan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Burada çocuklarımız tarımla ilgili nitelikli eğitim alabilecekleri imkana sahipler. Hem de üretimin içindeler. Mısır hasadı yaptılar. Peşinden de ata tohumu buğday ekecekler" dedi.

İstihdam sıkıntısı yok

Ailelerden tarıma ilgili duyan çocuklarını bu okula yönlendirmelerini isteyip sektörünün aradığı nitelikli eleman yetiştirmeye de önem verdiklerini belirten Mehmet Türkmen, "İstihdamla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hatta birçok kurum istihdam garantisi verdiği tarım aletleri ve diğer alanlarımızdan öğrenci istiyor. Sektörle ciddi görüşmeler gerçekleşip protokol de yapılıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Amasya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri ektikleri mısırın hasadını yaptı - Son Dakika

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