Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti - Son Dakika
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Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti

07.06.2022 11:55
Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti

BURDUR'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula yarış aracı, ilk test sürüşüne çıktı.

BURDUR'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula yarış aracı, ilk test sürüşüne çıktı. Okul müdürü İbrahim Çelikkaya, "Aracımız; alanında Türkiye'de ilktir. Yerli üretim olarak kendi öğretmen ve öğrencilerimizin çabası ile yapılmış olması bizim için çok önemli" dedi.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; 67'si motorlu araçlar teknolojisi, 59'u tesisat teknolojisi öğrencisi olmak üzere 126 öğrenci ile 6 öğretmenin yer aldığı Haavk Tech Proje ekibinin tasarlayıp, 6 ayda tamamladığı elektrikli Formula aracının ilk test sürüşü yapıldı.

Proje ile ilgili konuşan okul müdürü İbrahim Çelikkaya, "1943 yılında eğitime başlayan okulumuz 2021 yılında proje okulu olarak belirlendi. Okulumuzda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdik ve bu kapsamda proje ekipleri oluşturduk. Haavk Tech Proje ekibimiz elektrikli Formula yarış arabası tasarımı yaptı. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın desteği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çabasıyla tasarımı yapılan arabanın üretimini gerçekleştirdik. Görev alan öğretmen ve öğrencilerimiz büyük fedakarlıkla 6 ay gibi kısa sürede, atölye ortamında el emeğiyle çalışmayı gerçekleştirdi. Bu çalışmalar mesleki eğitime ivme kazandırmasına sebep olmuştur. Aracımız; alanında Türkiye'de ilktir. Yerli üretim olarak kendi öğretmen ve öğrencilerimizin çabası ile yapılmış olması bizim için çok önemli" dedi.70 BİN LİRAYA MAL OLDUAraç hakkında bilgi veren Çelikkaya, "Yaklaşık 70 bin liraya mal olan prototip elektrikli Formula yarış arabası yaklaşık 4 saat trafikte kalıyor ve saatte 80 kilometre hıza ulaşıyor. Test sürüşünün başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından proje ekibinde yer alan öğretmenler, birbirine sarılarak mutluluğu yaşadı ve üzerinde 'İyi ki oldun Haavk Tech' yazılı pastadaki mumu söndürdü" diye konuştu.ELEKTRİKLİ ARACIN ÖZELLİKLERİ

Çelikkaya, elektrikli aracın özelliklerini ise "Elektrikli Formula yarış arabasının; şasi ve mekanik donanımları, motor ve bağlantıları, gövde ve kaporta, yarış aracının teknolojik ihtiyaçlarına uygun olarak seçilen malzemelerden yapıldı. Şasinin sonuna eklenen motor ve donanımları ise aracın ölçülerine uygun olarak yerleştirildi. Motor gücü 4 bin vat olan araç, saatte 80 kilometre hız yapabiliyor. Kaporta görünümü modern yarış araçlarında olduğu gibi aracın ağırlığına ekstra yük getirmeyecek şekilde fiberglas malzemeden üretildi. Aracın ismi ise proje ekibinde yer alan öğretmenler Hakan Yeşilyurt, Ali Osman Bektaş, Abdullah Kayaoğlu, Volkan Yalçın, Kazım Özdemir'in isimlerinin baş harflerinden oluşuyor" dedi.


Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti
Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti
Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti
Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti
Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti
Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti
YORUMLAR
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Burdur'da öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula 1 aracıyla test sürüşü yapıldı Burdur'da öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula 1 aracıyla test sürüşü yapıldı Havza MTAL'de sıfır atık sergisi ve kermes düzenlendi Havza MTAL'de sıfır atık sergisi ve kermes düzenlendi
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Formula 1, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri elektrikli Formula aracı üretti - Son Dakika

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