Lise öğrencileri Erzurum'da tasarladıkları insansız su altı aracıyla TEKNOFEST finalinde yarışacak - Son Dakika

Erzurum'da lise öğrencileri hazırladıkları insansız su altı aracıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finalinde yarışacak.

Palandöken Gençlik Merkezi'ndeki DENEYAP Atölyesi'nde yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucu "Provezza" adını verdikleri su altı aracı hazırlayan 8 kişilik öğrenci grubu, TEKNOFEST 2021 "İnsansız Su Altı Aracı" kategorisinde ön değerlendirme ve kritik rapor aşamasını geçip 100 puan alarak finallerde yarışmaya hak kazandı.

Palandöken Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda su altı aracının hazırlık çalışmasını yapan takım, burada çeşitli gösteriler yaptı.

Takım danışmanı Ahmet Nuri Polat, AA muhabirine, deniz altı sistemlerinin bugün de deniz altı keşiflerinde, belgesel çekimlerinin yanında özellikle enerji kaynaklarının keşfinde çok kullanılan bir araç olduğunu belirtti.

Su altı robotunun bir İHA ve SİHA gibi geliştirilip üretilmesi gerektiğini belirten Polat, "Bu konuda ülkemiz de öncü olabilir. TEKNOFEST teşvikiyle özellikle lise çağlarındaki gençlerin genç yaşta bunlara yönelmesi ülkemizi bu konuda da öncü hale getirebilir." dedi.

Büyük bir heyecanla yarışmalara hazırlanıldığını dile getiren Polat şöyle devam etti:

"6 aylık hummalı bir çalışmanın ardından TEKNOFEST'e katılmak bile bizim için bir mükafat. Böyle büyük bir platforma katılmak bizim için tecrübe oldu. 3 tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz. Yarışmada su altı kategorisinin ülkemiz için daha faydalı olacağını düşünüyorum."

Araç su altında buz hokeyi oynayacak

Takım kaptanı Samet Deniz ise aracın TEKNOFEST'te 3 farklı görevinin bulunacağını belirterek, "Birincisi, suyun altında 5 buz hokeyi olacak. Onları kalelere taşıyacak. İkincisi, 7 obje bulunacak. Bunları da yap boz şeklinde birleştirecek. Bir de otonom görevimiz olacak. Bunda da bir kapı olacak ve aracımız buradan geçecek. Aracımızı bu görevleri yapabileceği şekilde tamamladık. Yarışmalarda iddialıyız. Güzel bir dereceyle Erzurum'a dönebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok da lise öğrencilerinin deniz olmayan Erzurum'da su altı robotu yapmasının, bununla da önemli bir yarışmaya katılma hakkı kazanmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.