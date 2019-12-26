Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi - Son Dakika

Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi

6 saat önce

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdiMakine teknolojisi alanı 11/A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı ziyaret etti.

Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi, System.String[]

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi

Makine teknolojisi alanı 11/A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrikayı gezen öğrencilere, yetkililer tarafından fabrika hakkında bilgi verildi.

Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı açıklamada, öğrencilerde geleceğe yönelik bir vizyon oluşmasına katkı sağlamak amacıyla fabrikada kullanılan teknolojileri yerinde gözlemlediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, Gölcük Ford Fabrikası'na gerçekleştirdikleri teknik geziyle, otomobil üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Aynı zamanda okulda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerin üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını yerinde görme şansı elde ettiler. Küresel ölçekteki büyük bir fabrikadaki süreçleri yerinde gözlemlemenin öğrencilerimizin hayata bakış açılarını ve vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum. Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sundukları fırsat için Gölcük Ford Fabrikası'nın yöneticilerine, gösterdikleri misafirperverlikleri için öncelikle endüstri mühendisi Ferdi Bozan'a ve değerli fabrika çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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