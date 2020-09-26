Lise öğrencileri geliştirdikleri İHA ile savunma sanayisine göz kırptı - Son Dakika

Lise öğrencileri geliştirdikleri İHA ile savunma sanayisine göz kırptı

Sivas'ta, danışman öğretmenleriyle saniyede 20 metre yol katedebilen, otonom uçuş ve 3 kilograma kadar yük taşıyabilme özelliğine sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştiren 3 lise öğrencisi, yeni İHA'lar tasarlamak için destek bekliyor.

Lise öğrencileri geliştirdikleri İHA ile savunma sanayisine göz kırptı, System.String[]

Sivas'ta, danışman öğretmenleriyle saniyede 20 metre yol katedebilen, otonom uçuş ve 3 kilograma kadar yük taşıyabilme özelliğine sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştiren 3 lise öğrencisi, yeni İHA'lar tasarlamak için destek bekliyor.

Türkiye'nin bilişim alanında ilk ve tek tematik lisesi olduğu belirtilen Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören Ferhat Turan Karadeve, Emre Sait İnanıcı ve Enes Ceylan, danışman öğretmenleri Sedat Sönmez ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Liseler Arası İHA yarışmasına katılmak için İHA geliştirdi.

Yarışmada en iyi süreleri yaparak 92,49 puanla Türkiye birincisi olan Sivaslı genç yeteneklerin İHA'sı, saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşabilen hızıyla saniyede 20 metre yol katedebiliyor.

Otonom uçuş özelliği de bulunan 4 motorlu, 1,8 kilogram ağırlığındaki İHA, bu özelliğiyle 3 kilograma kadar yükü 1,5 kilometre kadar uzağa götürüp geri dönebiliyor.

Gençlerin danışman öğretmeni Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmeni Sedat Sönmez, AA muhabirine, rota takibi ve kargo taşıma olmak üzere iki görevi yapmak için tasarladıkları İHA'yı, destek görmeleri halinde daha da geliştirebileceklerini söyledi.

"Sınırlarda devriye gezen askerlerimize mühimmat taşıyabilecek İHA'lar geliştirebiliriz"

İleride öğrencileriyle savunma sanayisinin işine yarayabilecek İHA'lar üretmeyi hedeflediklerini anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"İHA'mız 4 motorlu ve yaklaşık 3 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Bununla birlikte saatte 70-80 kilometre arası bir hıza ulaşabiliyor ve saniyede 20 metre katedebiliyor. İHA'mızın en önemli özelliği ise otonom uçabilmesi. Yani insana ihtiyaç duymadan kendi başına hedefine gidip gelebilme özelliğine sahip. Aldığı yükle birlikte yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki hedefine yükünü bırakıp geri gelebiliyor. Biz 'Sivas Bilişim' olarak İHA'mızı daha da geliştirmek istiyoruz. Örneğin savunma sanayisinde kullanılabilecek, sınırlarda devriye gezen askerlerimize mühimmat taşıyabilecek İHA'lar geliştirebiliriz. Aslında bizim amacımız savunma sanayine bir fikir oluşturmak. Elektronik aksamını değiştirerek, sensörler ekleyerek savunma sanayisinin işine yarayabilecek bir drone yapmayı hedefliyoruz."

"Savunma sanayisine sürü İHA'lar kategorisinde faydalı olabileceğimize inanıyoruz"

12. sınıf öğrencisi takım kaptanı Ferhat Turan Karadeve ise sınır keşiflerinde Mehmetçiğe yardımcı olacak İHA'lar üretmek istediklerini dile getirdi.

Karadeve, "Destekler geldiğinde İHA'mızın özelliklerini daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Örneğin görüntü işleme eklentisi ve kendi yazılımımızı geliştirerek savunma sanayisine sürü İHA'lar kategorisinde faydalı olabileceğimize inanıyoruz. Sürü İHA'lar özellikle sınır keşiflerinde büyük görevler üstlenerek askerlerimize yardımcı olacaktır." dedi.

11. sınıf öğrencisi Enes Ceylan da hem kendi projelerini geliştirmek hem de sonraki kuşakların ülkesine faydalı işler çıkarabilmesi için teknolojik açıdan daha çok destek beklediklerini ifade etti.

İnsansız Hava Aracı, Ferhat Turan, Sivas, Lise, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Lise öğrencileri geliştirdikleri İHA ile savunma sanayisine göz kırptı - Son Dakika

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