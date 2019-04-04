Lise Öğrencileri Gemilere Yük Taşıyacak Robot Geliştirdi

BURSA'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan '7684 Nilülfer Team', tasarladıkları yük taşıma robotu ile İstanbul'da düzenlenen FRC İstanbul Regional Uluslararası Robot Yarışması'nda 3'üncü oldu.

BURSA'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan '7684 Nilülfer Team', tasarladıkları yük taşıma robotu ile İstanbul'da düzenlenen FRC İstanbul Regional Uluslararası Robot Yarışması'nda 3'üncü oldu. Gemilere yük taşımak için tasarlanan kargo robotu, Wifi ve Bluetooth yardımıyla uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.



Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla robot geliştirdi. Elektrik Elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan '7684 Nilülfer Team' tarafından tasarlanan robot, gemilere yük ve eşya taşımakta kullanılması amacıyla tasarlandı. Robotla 2- 4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen FRC İstanbul Regional Uluslararası Robot Yarışması'na katılan ekip, 72 takım arasında 3'üncülüğü elde etti. 11 öğrenci ve 4 öğretmen tarafından tasarlanan robot Wifi ve Bluetooth ile kontrol edilebiliyor. Okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte robotun tanıtımı yapıldı. Yarışmada öğrencilere, öğretmenleri tarafından sertifika verildi.



?'ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİ ORTAYA KOYULUYOR'



Yaptıkları çalışmanın insansız robotların başlangıcı olabileceğini söyleyen Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Öğretmeni Taner Ünal, "Normalde uluslararası bir yarışma olan Firts Robotics Competition yarışmasında Temmuz ayından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalarla iki farklı yarışmaya katıldık. Bu yarışmalara ayrı iki robot hazırladık ve bu robotlarımızla da yarışmalarımızda güzel ödüller aldık. Yarı final oynadık. İki ödülle geri döndük. Yarışmanın en son İstanbul etabında Brezilya, Polonya, Çin, İsviçre gibi ülkelerden gelen toplam 72 takım vardı. Bu takımlar ikiye bölünerek iki farklı yarışma düzenlendi. Konuya bağlı olarak yapmış olduğu hareketler ne kadar hızlı ve doğru olursa, o kadar fazla puan alıyor. İnsansız robotların başlangıcı diyebiliriz. Mars'a gönderilen cihazlar gibi bunlar da bir başlangıç olabilir. Lise düzeyindeki öğrencilerimizin fikirleri ortaya koyulmaya sağlanıyor" dedi.



'AMAÇ GENÇLERİ BİLİME HAZIRLAMAK'



Elektrik Elektronik Teknolojileri Endüstriyel Kontrol Laboratuvar Şefi Rüştü Çakır ise, "Dünyada robotların otonom hareketleri çok önemli. Uzayda, tarımda, taşımacılıkta, her alanda bu robotlar kullanılıyor. Buradaki amaç, öğrencilerin mühendislik ve matematik bilgilerini yazılımla beraber geliştirerek istenilen amaca uygun robot yapmaları. Bu yarışmaların Amerika, Çin, Avustralya ve Kanada ayakları var. Amaç, gençleri bilime ve teknolojiye daha iyi hazırlamak. Öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya döndürmek" ifadelerini kullandı.



'İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK'



Tasarladıkları robotun birçok robottan daha iyi performans sergilediğini belirten Elektrik Elektronik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Alperen Gül ise, "Yarışmada üçüncülük elde ettik. Yarışmada bize verilen konular hakkında görevler var. Roket var, roketlerde birinci, ikinci ve üçüncü seviye takılması gereken kapaklarımız var. O kapakları belirtilen seviyelere takarak, her yüksek seviyede puan topladık ve böylelikle sıralamamızı yükselttik" diye konuştu.



- Bursa

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