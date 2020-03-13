Lise öğrencileri günlük 30 ton dezenfektan üretiyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla günlük 30 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.

Otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Kimya bölümü öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla yüzey dezenfektanı üretimine başladı. Üretim hakkında bilgi veren okul müdürü Mustafa Özünlü, günlük 30 ton üretim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: