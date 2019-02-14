Lise Öğrencileri Huzurevi Sakinlerini Ağırladı
58 dakika önce
Havza Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Maarif Hareketi Değerler Eğitimi kapsamında Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini misafir etti.
Havza
Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, Maarif Hareketi Değerler Eğitimi kapsamında Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini misafir etti.
Okulun spor salonunda huzurevi sakinleriyle bocce ve dart oynayan lise öğrencileri, bir araya gelip sohbet etti.
Okul müdürü Nurcan Yücel, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini misafir etmekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu ziyaretle hem Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin hayatına renk katmak hem de gençlerimize, büyüklere saygı gibi kavramları yeniden hatırlatmak istedik." dedi.
Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ da davetlerinden ötürü okul idaresi ve öğrencilere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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