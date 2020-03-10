Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı - Son Dakika

Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı

6 saat önce

Çankırı'da öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınla Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınların saç kesimi, boya, cilt bakımını yaptı.

Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı, System.String[]

Çankırı'da öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınla Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınların saç kesimi, boya, cilt bakımını yaptı.

Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim alan öğrenciler, huzurevinde kalan 10 kadını atölyeye davet etti.

Huzurevi sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre saç kesimi, boya, cilt bakımı, masaj gibi uygulamalar öğrenciler tarafından yapıldı.

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğretmeni Nazlı Kürkçü, ders öğretmenleri Serap Sütçü ve Raziye Güngör öncülüğünde planlanan etkinlikte huzurevi sakinleri ile öğrenciler arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Huzurevinde kalan kadınlar etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gideriyor
İran'da koronavirüsten ölen sağlık personeli "görev şehidi" sayılacak Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı

Son Dakika Haberleri
20:30 Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor
20:25 Heyetler arası toplantı başladı
20:24 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
20:24 - Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi
20:21 Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]