Lise öğrencileri İdlib için kermes düzenledi - Son Dakika
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Lise öğrencileri İdlib için kermes düzenledi

7 saat önce

Mardin'de Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesinde geliri, Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurlarına yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Lise öğrencileri İdlib için kermes düzenledi, System.String[]

Mardin'de Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesinde geliri, Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurlarına yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Lisenin giriş katında düzenlenen kermeste, öğrenciler ve aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, İdlib'de savaştan kaçanlar için İHH tarafından yapılacak briket evler için kullanılacak.

Okul müdürü Mehmet Ali Gümüş¸ yaptığı konuşmada, "Mazlumlara Çatı Olalım" adı ile düzenlenen kampanya kapsamında briket 2 ev kurulması için "İdlib için yardım zamanı" sloganıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin büyük bir dayanışma örneği sergileyerek gerçekleştirdikleri kermese katılanlara teşekkür eden Gümüş, "Sıkı bir çalışma yapan öğrencilerimizin hedefi 2 prefabrik ev iken, 4 prefabrik ev yapacak kadar maddi imkan elde ettiler. Samimi ve gayretli çalışmaları için öğrencilerimizi tebrik ediyoruz." dedi.

9. sınıf öğrencilerinden Zeynep Güneş, İdlib'teki insanların çok ağır ve zor şartlar altında yaşadıklarını ifade etti.

Onlar için 2 briket ev yapmak için yola çıktıklarını kaydeden Güneş, "Çoğunun evi yok ve her gün bombalanıyorlar. İdliblilere destek olmak için kermes yaptık. Kermesten elde ettiğimiz geliri İdliblilere bağışladık. İdlib'deki Müslümanlara sahip çıkmak ve yardımcı olmak istiyoruz. Kermesimiz çok güzel geçti. 4 ev yapacak kadar yardım topladık." diye konuştu.

Kermese, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Artuklu, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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