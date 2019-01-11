Lise Öğrencileri "İha" Yapıyor

Çankırı'da lise öğrencileri, kendilerini geliştirmek amacıyla insansız hava aracı yapımı üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.

Çankırı'da lise öğrencileri, kendilerini geliştirmek amacıyla insansız hava aracı yapımı üzerinde çalışma gerçekleştiriyor.



Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Karatekin İHA" projesi başlatıldı. Proje kapsamında atölyeye çevrilen sınıfta öğrencilere, insansız hava aracıyla ilgili seminer verilerek İHA yapımı anlatılıyor.



Projede yer alan 22 öğrencinin atölyede İHA ile ilgili çalışmalar yürüterek, geleceğe yönelik fikir sahibi olmaları hedefleniyor.



Öğrencilerin yapacağı insansız hava aracı, önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirecek.



Okul müdürü Nazır Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız hava aracına, Çankırı'nın fatihi olarak bilinen Karatekin Gazi'nin ismini koyduklarını söyledi.



Projenin tamamlanmasının 3 ayı bulacağını belirten Şahin, "Günümüz gençlerine, geleceğe yerli ve milli üretim yapacak beyinlere altyapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü birçok şeyi dışarıdan aldık ve bağımlı hale geldik." dedi.



Gençlerin proje kapsamında kazanacakları fikirler sayesinde ilerleyen yıllarda Türkiye'nin kendi teknolojisini üretebileceğini anlatan Şahin, "Kendi elektronik sistemimizi programlayıp bunları üretebilecek nesil buradan çıkacak. Fen liselerinin görevi de bu. Burada o altyapıyı oluşturarak bilgisayar programcılığı, yapay zeka, insansız hava aracı konusunda eğitim alan bir öğrenci, ileride mutlaka bu alanda ürün üretecektir." diye konuştu.



Okulun önünde pist oluşturarak havacılık etkinlikleri yapmayı planladıklarını dile getiren Şahin, öğrencileri bu tür hobilere yönlendirmek istediklerini kaydetti.



Projede yer alan öğrencilerden Metin Bak da okulda her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayarak, "Simülasyon ile pilotluk eğitimi de alıyoruz. Bu imkanlar, ileriye yönelik kendimizi geliştirmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı.



Öğrencilerden Tuğçe Abaz da projeye başladıktan sonra kendini geliştirdiğini, projenin ilerleyen yıllarda hayatını etkileyeceğini kaydetti.

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