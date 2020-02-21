Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti - Son Dakika

Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti

6 saat önce

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk bölümü öğrencileri, ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilerin saçlarını keserek bakım yaptı.

Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti, System.String[]

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk bölümü öğrencileri, ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilerin saçlarını keserek bakım yaptı.

Müfredat kapsamında kuaförlük dersi alan öğrenciler, kuaför Hürü Gürbüz'le birlikte Şehit Zeki Koç Ortaokulu ve Şehit Kadir Mecidiye İlkokulunda okuyan 113 öğrencinin saç kesimi ve bakımını yaptılar.

Atatürk Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Canan Durmaz, hem saç traşı gelmiş çocukların traş edilmesi hem de okullarının tanıtımının yapılması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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