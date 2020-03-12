Lise öğrencileri, 'İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi - Son Dakika

Bayburt'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle program düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 'İstiklal Marşı' oratoryosu beğeniyle izlendi.



Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından 'İstiklal Marşı' konulu oratoryo sahnelendi. Daha sonra şiirler okunarak çeşitli türküler seslendirildi.



Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan program sonrası okullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.



Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, il Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT