Lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı - Son Dakika

Lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı

6 saat önce

Aydın'da lise öğrencileri, "Karakter kostüm tasarımı" etkinliği kapsamında tasarımlarını tamamen kendilerinin yaptığı kostümleri giydi.

Aydın'da lise öğrencileri, "Karakter kostüm tasarımı" etkinliği kapsamında tasarımlarını tamamen kendilerinin yaptığı kostümleri giydi.

Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Fida Rüzgar, okul yönetiminin de desteğiyle öğrencilerin el ve hayal güçlerinin gelişmesi amacıyla "Karakter kostüm tasarımı" etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, film ve dizi karakterlerinin giydiği kostümleri kendileri yaptı. Öğrenciler daha sonra okulda yaptıkları mini bir defile ile 34 tasarımı sergiledi.

Rüzgar, öğrencilere hayal kurmayı, hayallerinin peşinden koşmayı ve bunları gerçekleştirmeyi öğrettiklerini ifade etti.

Öğrencilerin, bu kostümlerle farklı illerde düzenlenen festivallere katılacağı öğrenildi.

Lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı

Yüksel Yalova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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