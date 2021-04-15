Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı - Son Dakika

Lise öğrencileri kutuplar için robot tasarladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da lise öğrencileri tarafından tasarlanan Biruni isimli robot kutuplarda bilim insanları için alan taraması yapabilecek.

Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ar-Ge Sorumlusu Orhan Güneş öncülüğünde öğrencilerin tasarladığı robot ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e başvurdu.

Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astroloji, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni'nin ismi robota verildi.

Kutuplarda ki zorlu hava koşulları nedeniyle bilim insanlarının işini kolaylaştırması için tasarlanan Kutup Kaşifi Biruni isimli robot, hava kirliliği, sıcaklık ölçümlerini yaparak, 2 boyutlu harita çizerek internet üzerinden bu verileri aktarıyor.

Öğrencilerin tüm yazılımsal ve donanımsal bileşenlerini üreterek bir araya getiren öğrenciler bu robot ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e yarışmak için başvurdu.

Bu yıl Kutup Kaşifi Biruni dışında, Hastanem Evimde Projesi kapsamında yapılan Mec Robotik Takımı ve Zararlılar ile Mücadele Dronu yaparak 3 proje ile yarışmak için başvurdu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ar-Ge Sorumlusu Orhan Güneş, hazırlanan projeler ile yarışmaya katılmak için başvurduklarını belirterek, "Gençlerimizle hazırlamış olduğumuz bu projeler ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıp, gençlerimizin üretmiş oldukları bu ürünleri sergilemelerini ve insanların beğenilerine sunmalarını amaçlıyoruz. Gençler gerçek somut bir problemi tespit edip bunun çözümüne yönelik yazılımsal ve donanımsal bileşenleri burada bir araya getirdi" dedi.

Lise Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu ise konuşmasında, "Bu çalışmalar sonrasında, elektrik elektronik alanında, bilişim alanında, teknolojik alanda, bir çok bilgi ve beceri yetenekleri kazanmayı amaçladık. Çocuklarımız bu konuda bütün bilgi ve becerilerini ortaya koyarak yarışmalara katılacak, bu projelerimize imza attılar. İnşallah bu yarışmalardan başarılı bir şekilde döneriz" diye konuştu.

Öğrenciler ise tasarlanan robot ile yarışmalarda iddialı olduklarını dile getirdi.