Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Genel Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi - Son Dakika

Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi

6 saat önce

Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi Erzincan'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle program düzenlendi.

Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi, System.String[]

Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi

ERZİNCAN - Erzincan'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle program düzenlendi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Milli Mücadele ve İstiklal Marşı" oratoryosu beğeni ile izlendi.

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili video gösterimin ardından bestelenen şiiri 'zulmü alkışlayamam' şarkısı seslendirildi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun ile yapılan röportaj katılımcılara izletildi. Programın kapanış bölümde ise Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Milli Mücadele ve İstiklal Marşı" isimli oratoryo sahnelendi. Katılımcılar sahnelenen oratoryoyu büyük bir beğeni ile izledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "İstiklal mücadelemizin ruhunu en mümtaz bir şekilde ifade eden İstiklal Marşımız ecdadımız vatan ve millet sevgisini anlatan bir abidedir. Aynı zamanda İstiklal Marşımız aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yani istiklal ve istikbal meselesini ölümsüzleştiren bir şah eserdir" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi"
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:50:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencileri, 'Milli Mücadele ve İstiklal Marşı' oratoryosu sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]