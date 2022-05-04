Lise öğrencileri mutfakta hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika

Düzce'de meslek lisesi öğrencileri, okuldaki atölyede hem yemek yapmayı öğreniyor hem de hazırladıkları yemekleri taşımalı eğitimle öğrenim gören arkadaşlarına ulaştırıyor.

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, bölüm alan şefi Mehmet Avan ve diğer öğretmenleri nezaretinde okul içerisinde kurulan Mutfak Sanatları Atölyesinde uygulamalı ders alarak geleceğin aşçıları olarak yetişiyor.

Öğrenciler üretimde bulanarak mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören 3 bin öğrenciye de yemek hazırlıyor.

"Gıda sektörüne kalifiye eleman yetiştirme gayretindeyiz"

Okul müdürü Barış Başar, AA muhabirine, gıda sektörünün günümüzde çok önemli olduğunu söyledi.

Kendilerinin de kalifiye eleman yetiştirme konusunda gayret ettiklerini aktaran Başar, "Öğrencilerimizle hem üretim yapıyoruz hem de eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, işi mutfağında yaparak öğreniyor." dedi.

Başer, taşımalı eğitim veren okullara yemek çıkaran okullardan biri olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Günde 3 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Saat 05.00 gibi üretim başlıyor. Saat 08.30 gibi öğrencilerimiz de dahil oluyor. Paketleme, araçlara taşıma ve dağıtım oluyor. Öğleden sonra da bir sonraki günün çalışmaları başlıyor. Yine burada da öğrencilerimiz hazırlıklara yardımcı oluyor. Alan şeflerimiz, ilgili öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu hazırlıkları yapıyor. Hem öğreniyorlar hem de severek yapıyorlar. Öğrencilerimizi bu şekilde görmek bizi de mutlu ediyor. Severek işini yapmak çok önemli."

"Dersleri hem teorik hem de uygulamalı yapıyoruz"

Yiyecek İçecek Bölümü Alan Şefi Mehmet Avan da alan derslerini hem teorik hem de uygulamalı yaptıklarını anlatarak, "Atölyelerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda el yapımı makarna nasıl yapılır onu öğreniyoruz. Öncesinde teorik olarak yapımını öğrendikten sonra atölyeye gelip uygulamasını yapıyoruz. Atölyelerimizde üçerli, ikişerli ve tek olarak eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin atölyede yemek yapımında aktif görev aldıklarına değinen Avan, "Bu arkadaşlar önümüzdeki yıl staja gidecekler, öncesinde burada temel almış oluyorlar." ifadesini kullandı.

Avan, yapılan yemeklerin ziyan edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, hazırlanan yemeklerin öğrenciler tarafından tüketildiğini, yemekhanede öğrencilere ikram edildiğini ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.