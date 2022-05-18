Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti - Son Dakika
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Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti

18.05.2022 08:33

Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Ahlat Müzesinde teşhir edilen tarihi eserlerin ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının resimlerini çizdi.

Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti

BİTLİS - Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Ahlat Müzesinde teşhir edilen tarihi eserlerin ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi mezar taşlarının resimlerini çizdi.

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü nedeniyle Ahlat Müzesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi ile Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 3 gün boyunca Ahlat Müzesinde bulunan tarihi eserleri ve ilçedeki tarihi mezar taşlarını resmetti. Müze ortamında farklı bir etkinlik olarak resim çizen öğrenciler, canlı performanslarıyla birbirinden güzel resimler çizdi. İlk defa müze ortamında tuvallerine resim çizmenin heyecanını yaşadıklarını belirten öğrenciler, kendilerine imkan sunan Ahlat Müze Müdürlüğüne teşekkür etti. Müzede teşhir edilen eserleri resimlerini çizen öğrencilerden Münevver Polat, "Resmettiğim çift başlı ejder kafasında ilgimi çeken kısım ayrıntılar olduğu için bu resmi seçtim. Ayrıca Ahlat Müzesine birçok kez geldiğim için bu eserlerin birçoğu ilgimi çekmişti ama bu defa bunu resmetmek istedim. Bunun için de Ahlat Müzesine çok teşekkür ederiz" dedi.

Zilan Yaşar isimli öğrenci ise ilk defa canlı performansla müze ortamında resim yapmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Tuvalimde Ayet-el Kürsi yazılı sandukayı resmettim. Bu resmi çizmek için öncelikle o yere gidip görüp, keşfedip fotoğraf çekiyoruz. Çektiğimiz fotoğrafa bakarak tuval üzerine çiziyoruz. Tuvalimiz 70x50'tir ve akrilik boya kullanarak resmediyoruz. Bu benim ilk canlı performansım" diye konuştu.

Öğrencilerin çizdiği resimlerin Müzeler Haftası boyunca Ahlat Müzesinde sergileneceği belirtildi.

Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti
Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti
Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti
Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Bitlis, Teşhir, Lise, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri müzedeki tarihi eserleri ve mezar taşlarını resmetti - Son Dakika


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