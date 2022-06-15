Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı - Son Dakika
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Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı

15.06.2022 11:32
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde fen lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle TEKNOFEST yarışması için okulun kalorifer dairesinde elektrikli otomobil üretti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde fen lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle TEKNOFEST yarışması için okulun kalorifer dairesinde elektrikli otomobil üretti. Proje Koordinatörü Cengiz Kafalı, "Okulumuzun fiziki yapısı çok da uygun değildi. Kullanabileceğimiz en güzel alan kazan dairemiz vardı" dedi.

Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden 7 öğrenci, koordinatör öğretmenlerinin desteğiyle okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç üretti. TEKNOFEST kapsamında 23- 24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmak için proje hazırlayan öğrenciler, okulun doğal gazlı ısıtmaya geçmesi ile boşalan kalorifer dairesini atölyeye dönüştürdü. Burada yapımına başlanan elektrikli otomobilin yüzde 70'i tamamlandı. Araç, okulun düzenlediği Bilim ve Sanat Şöleni'nde ilk kez görücüye çıktı. Atölyeden Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'ne getirilen araç Cumhuriyet Meydanı'nda kısa süreliğine sergilendi. 2 ay daha sürecek çalışmaların ardından otomobilin kaporta ve batarya montajı işlemleri tamamlanarak, yarışa hazır hale getirilecek.

'ARACIMIZ 2,5 METRE BOYUNDA'Çalışma hakkında bilgi veren proje koordinatörü ve okulun Almanca Öğretmeni Cengiz Kafalı, şunları söyledi: "1,5 kilovatlık bir motorumuz var. 72 volt 62 amperlik lityum demir fosfat batarya grubumuz var. Toplamda sürücü dahil 250 kilogram tahmini ağırlığımız var. İddialı bir ağırlık aslında. Bizim için bir handikap. Aracımız yaklaşık 2,5 metre boyunda, 1,30 metre yüksekliğinde 1,40 metre genişliğinde. Okulumuzun fiziki yapısı çok da uygun değil. Bunun için bir atölyeye ihtiyacımız vardı. Kullanabileceğimiz en güzel alan kazan dairemiz vardı. Hiçbir şekilde bizim için uygun değil ama biz mevcut şartları kullanarak mekanı kendi ihtiyacımıza cevap verecek bir hale getirdik. Bu işleri yaparken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok önlemi de aldık. Çünkü gençlerimiz, bizim için çok önemli. Onların zarar görmemesi açısından, zararları bertaraf edebilme adına her türlü tedbiri aldık ve bu sürecin içerisine girdik. Ekipman eksiğimiz tabii ki var ama biz gerek kurumumuz gerek idaredeki arkadaşlarımız dışardan ihtiyacımız olan birçok şeyi bir şekilde temin ve tedarik edebildik. Bu süreci bu noktaya getirebildik."'MOTOR VAR, BATARYA TAKILACAK'Projede yer alan öğrencilerden Fatma Kurt (17), "Proje öğrencilerden hevesli olanlar vardı. Hocalarımızla konuştuk. Bir araba yapmaya ve Teknofest'e katılmaya karar verdik. 2 aylık süremiz kaldı. Aracımız tamamen bitmedi, şu an motor var batarya takılacak. Dış cephesi tekrar boyanacak. 2 aylık bir sürecimiz kaldı, bunları da yetiştireceğiz" dedi.

Araçlara ilgisi olan arkadaşların katılımıyla projenin başladığını ifade eden 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Temiz (16) "Projedeki arkadaşlarımızın çoğu arabaya ilgisi olan, böyle şeyleri merak eden, yeni şeyler üretmek, ülkemize katkıda bulunmak için çabalayan kişilerdi. Ben de çok merak etmiştim, hocamız bahsettiğinde çok heveslendim. Ben daha çok merakımdan dolayı katıldım" diye konuştu.


Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı
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Kaynak: DHA

Teknofest, Tragger, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri, okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç yaptı - Son Dakika

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