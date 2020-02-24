Lise öğrencileri "Otonom Lastik" projesiyle Tekirdağ'ı temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri 'Otonom Lastik' projesiyle Tekirdağ'ı temsil edecek - Son Dakika

Lise öğrencileri "Otonom Lastik" projesiyle Tekirdağ'ı temsil edecek

6 saat önce

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında Tekirdağ'ı temsil edecek.

Lise öğrencileri

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK yarışmasında Tekirdağ'ı temsil edecek.

Lise 12. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri "Otonom Lastik" ile TÜBİTAK İstanbul Bölge Yarışmaları'nda Tekirdağ'ı temsil etmeye hak kazanan sekiz projeden biri oldu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler yaptığı açıklamada, lastik basıncı ve nem değerinin gerçek zamanlı ölçülmesi ve kullanıcının bu şekilde bilgilendirmesi üzerine oluşturulan projenin "Otonom lastik" projesi olarak adlandırıldığını belirtti.

Öğrencileri tebrik ettiğini ifade eden Sözdinler, şunları kaydetti:

"Proje ile gerek ticari yönden malzeme ve insan taşıma da, gerekse bireysel olarak hayatımızın her anında yer almaktadır. Aracımızın kullanım oranı ve süresi arttıkça sarf malzemelerinin ömrü de kısalmaktadır. Teknolojinin hayatımıza girişi kaçınılmaz bir şekilde ilerlemekle beraber hayatımızı da kolaylaştırmaktadır. Kullanıcıları en çok korkutan olaylardan biri aracı ile yolda kalmaktır. Bu mağduriyeti yaşatan malzemelerin içinde lastik sorunları göze çarpmaktadır.

Bunun yanı sıra anormal bir değer aralığına ulaştığında sistem, lastik tamir kitini devreye almaktadır. Kit devreye girdikten sonra sürücü yoluna ara vermeksizin sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedir. Çalışmada geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilerek doğa dostu bir proje oluşturulmuştur. Bu sayede çevreye olumsuz yönden kalıcı etki bırakılmadan çalışma gerçekleştirilebilmiştir."

Anadolu Lisesi, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak
İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencileri "Otonom Lastik" projesiyle Tekirdağ'ı temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]