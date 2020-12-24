Lise öğrencileri, pandemi döneminde de temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika

Lise öğrencileri, pandemi döneminde de temizlik malzemesi üretiyor

24.12.2020 11:37
Lise öğrencileri, pandemi döneminde de temizlik malzemesi üretiyor, System.String[]

Mardin'de Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oluşturulan Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesinde 7 ayda 137 bin litre temizlik malzemesinin üretimi gerçekleştirildi.

Mardin'de Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oluşturulan Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesinde 7 ayda 137 bin litre temizlik malzemesinin üretimi gerçekleştirildi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki lisede mayıs ayından itibaren üretimine başlanan atölyede, sıvı sabun, yüzey temizleyici, el ve yüzey dezenfektanı ile çamaşır suyu üretiliyor.

Günlük 3 ton kapasiteyle üretim yapan atölye, mayıs ayından bu yana il genelindeki okul ve kamu kurumlarının temizlik malzemeleri ihtiyacını karşılıyor.

14 öğrenci ve 4 öğretmenini görev aldığı atölyede, 7 ayda 137 bin tonluk üretim yapıldı.

Okul müdürü Ömer Çomaktekin, AA muhabirine, okullarının 2016 yılında 3 bölümle eğitime açıldığını, bu sene tekstil bölümünü de dahil ettiklerini söyledi.

Kimya bölümünde nisan ayında Bakanlığın gönderdiği ödenekle atölye kurarak temizlik malzemeleri üretmeye başladıklarını aktaran Çomaktekin, "Mayıs ayısından bu yana ilin tamamında okullara dağıtılmak üzere el dezenfektanı, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu gibi temizlik maddelerini üretti. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon liralık üretim yaptık." dedi.

Öğrenciler hem okuyor hem kazanıyor

Atölyede, 14 öğrenci ve 4 öğretmenin görevlendirildiğini, öğrencilere günlük ücret ödendiğini kaydeden Çomaktekin, öğrencilerin bu dönemde ailelerine katkı da sağladığını bildirdi.

"Döner sermayeden öğrencilere günlük 120 ile 160 lira arasında bir ücret veriliyor. Boş gün ve saatlerinde gelip üretime katkıda bulunuyorlar. Gelecek yıl da maske üretmeye başlayacağız. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin başarısını artırmak istiyoruz." diyen Çomaktekin, aynı zamanda Çocuk Esirgeme Kurumu gibi çeşitli kurumlara da ödeneklerden katkı sağlandığını aktardı.

"Günde 3 tona kadar üretim yapabiliyoruz"

Kimya öğretmeni Yasemin Güçlü de öncelikle yüzey temizleyiciyle başladıklarını, şu an 5 temizlik malzemesi ürettiklerini ifade etti.

Atölyede birer tonluk 3 tankın bulunduğunu, günlük 3 ton üretim yapılabildiklerini kaydeden Güçlü, atölyenin üretimin yanında öğrencilerin derslerine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Güçlü, şöyle devam etti:

"Öğrenciler buradan üretime dair bir ücret alıyorlar. Bu da ekonomilerine katkı sağlıyor. Çalışırken maddelerin kullanım alanlarını uygulamalı öğreniyordur. Bu yüzden burası öğrenciler için uygulamalı bir laboratuvar. Aynı zamanda ilerde çalışmak isterlerse bu noktada onlara birer deneyim kazandırıyor."

Öğrencilerden Servet Aydın ise öğretmen ve arkadaşlarıyla üretim yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Atölyede çok şey öğrendiğini ifade eden Aydın, "İlerde kimya bölümüyle devam etmek istiyorum. Kimya mühendisi veya kimya öğretmeni olmak isterim." dedi.

Berfin Kurtay da pandemi sürecinde bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime katkı sağladıklarını anlatan Kurtay, "Bölümümüzle ilgili olduğu için bunu iyi değerlendiriyoruz. Birçok şey öğrendik." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Fehim Adak, Atölye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri, pandemi döneminde de temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı Sokak ortasında pompalı dehşeti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar "Devletten 1000 TL destek" mesajıyla vatandaşı dolandırıp paraları Bitcoin'e yatırmışlar Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak         
11:00
Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi         
10:51
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir         
10:38
Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti         
10:26
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi         
10:15
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 12:08:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencileri, pandemi döneminde de temizlik malzemesi üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei