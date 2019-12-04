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Lise öğrencileri rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Lise öğrencileri rehabilitasyon merkezini ziyaret etti, System.String[]

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Okul Müdürü Dinçer İpek ve öğretmenlerle merkezi gezen öğrenciler, sınıflarda bir araya geldikleri engellilerle şarkı söyledi, oyun oynadı.

İpek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinliğin, hem lise öğrencileri hem de merkezdeki öğrenciler için derece verimli geçtiğini söyledi.

Anadolu Lisesi, Malazgirt, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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