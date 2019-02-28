Lise öğrencileri “robotlarını” yarıştıracaklar
33 dakika önce
Lise öğrencilerinin temel robot kitleri üzerine eklemeler yaparak ve yazılım geliştirerek, belirli bir senaryoda verilen görevleri robotlarına yaptırmaya çalıştığı "First Robot Yarışması"nın İstanbul merkezli bölgesel ayağı 2-7 Mart günlerinde yapılacak.
Lise öğrencilerinin temel robot kitleri üzerine eklemeler yaparak ve yazılım geliştirerek, belirli bir senaryoda verilen görevleri robotlarına yaptırmaya çalıştığı "First Robot Yarışması"nın İstanbul merkezli bölgesel ayağı 2-7 Mart günlerinde yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:55
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