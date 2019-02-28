Son Dakika Haberleri: Lise öğrencileri “robotlarını” yarıştıracaklar

Lise öğrencileri “robotlarını” yarıştıracaklar

33 dakika önce

Lise öğrencilerinin temel robot kitleri üzerine eklemeler yaparak ve yazılım geliştirerek, belirli bir senaryoda verilen görevleri robotlarına yaptırmaya çalıştığı "First Robot Yarışması"nın İstanbul merkezli bölgesel ayağı 2-7 Mart günlerinde yapılacak.

Lise öğrencileri “robotlarını” yarıştıracaklar, System.String[]
Lise öğrencilerinin temel robot kitleri üzerine eklemeler yaparak ve yazılım geliştirerek, belirli bir senaryoda verilen görevleri robotlarına yaptırmaya çalıştığı "First Robot Yarışması"nın İstanbul merkezli bölgesel ayağı 2-7 Mart günlerinde yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:55 

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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