Lise öğrencileri, stajlarını yurtdışında yapacak - Son Dakika

Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "İstihdam ve Kariyer Olanaklarını Artıran Avrupa Metodolojisi Projesi" ile stajlarını yurtdışında yapacak.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus+ 2019 teklif çağrısı ile başvurusu yapılan proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Okul Müdür Yardımcısı Selda Başaran, proje ile öğrencilerin Avrupa ülkelerinde 2 haftalık staj programına dahil olacağını söyledi.

Projeye 32 öğrencinin dahil edildiğini belirten Başaran, 10 öğrencinin Romanya'da gofret yapım teknikleri, 10 öğrencinin Portekiz'de bilgisayar destekli grafik tasarım teknikleri, 12 öğrencinin ise İspanya'da çocuk gelişiminde Reggio Emilia yaklaşımı konularında staj göreceğini ifade etti.

Öğrencilere staj programları sırasında öğretmenlerinin de refakat edeceğini aktaran Başaran, staj programının ilki Bükreş'te 19 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.