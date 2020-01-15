Lise öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için "canlı heykel" oldu - Son Dakika
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Lise öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için "canlı heykel" oldu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla bir lisede başlatılan proje kapsamında öğrenciler "canlı heykel" performansı sergiledi.

Lise öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla bir lisede başlatılan proje kapsamında öğrenciler "canlı heykel" performansı sergiledi.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "teknoloji bağımlılığı" temalı proje hazırlandı.

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanından 25 öğrenci, siyah giysileri ve yüzlerindeki beyaz boyalar, ellerindeki cep telefonları ve tablet bilgisayarlarla teneffüslerde 7 sahne canlandırarak konuyla ilgili mesajlar verdi. Proje, sahnelere asılan "Bilgisayarda değil sokakta oyna", "Kesilen netin olsun, ömrün değil", "Kukla olma", "Ekranı kapat hayatı aç" gibi yazılarla desteklendi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile beraberindeki okul müdürleri, canlı heykel performansını izleyip yetkililerden bilgi aldı.

Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnegöl'de bağımlılığın her çeşidiyle mücadele ettiklerini söyledi. Herkesin bu mücadeleye destek vermesini isteyen Görücü, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığı ve huzuru için ilçemizde topyekun bir mücadele başlattık. Bu mücadelenin ülke genelinde, toplumun tüm kesimlerinin destek çıkması ile başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ da çağın en büyük hastalıkların birinin teknoloji bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Dağ, "Bunu büyük bir proje haline getirelim diye böyle canlı bir sergi planladık. En büyük sıkıntılarımızdan biri, teknoloji ile artık birbirimizden bağımsız yaşıyoruz. Anı yaşamıyoruz, cep telefonu ekranlarından görüyoruz. Umuyoruz başarılı olmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Aysun Koç, bağımlılıkla mücadele kapsamında her ay bir konuya değindiklerini, bu ayın konusunu ise teknoloji olarak seçtiklerini aktardı.

Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Yarennur Telli ve Sıla Sağlam ise canlı heykel olup projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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