Lise Öğrencileri Terör Konusunda Bilgilendirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından Havza'da lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından Havza'da lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Havza Belediye Kültür Merkezi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu ile Havza Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde lise öğrencilerine, terör ve terör örgütlerinin gençlere yönelik yasa dışı faaliyetleri konusunda bilgi verildi.



Öğrencilere terörün tanımı ve ülkeye zararları, terör örgütlerinin nasıl eleman kazandıkları, gençliğin psikolojik sorunları, ayrımcılığın ülkeye olan zararları, milli birlik ve beraberliğin önemi anlatıldı.



Bilgilendirmede, slayt eşliğinde öğrencilere ülkede görünen terör faaliyetleri ve nedenleri, Türkiye'nin terör konusunda neden hedef ülke haline geldiği, terör örgütlerinin eleman kazanma yolları ve terör örgütleri hakkında bilgi aktarıldı.

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