Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Terör Konusunda Bilgilendirildi

Lise Öğrencileri Terör Konusunda Bilgilendirildi

2 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından Havza'da lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Lise Öğrencileri Terör Konusunda Bilgilendirildi, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafından Havza'da lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu ile Havza Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde lise öğrencilerine, terör ve terör örgütlerinin gençlere yönelik yasa dışı faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Öğrencilere terörün tanımı ve ülkeye zararları, terör örgütlerinin nasıl eleman kazandıkları, gençliğin psikolojik sorunları, ayrımcılığın ülkeye olan zararları, milli birlik ve beraberliğin önemi anlatıldı.

Bilgilendirmede, slayt eşliğinde öğrencilere ülkede görünen terör faaliyetleri ve nedenleri, Türkiye'nin terör konusunda neden hedef ülke haline geldiği, terör örgütlerinin eleman kazanma yolları ve terör örgütleri hakkında bilgi aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:55:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Terör Konusunda Bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]