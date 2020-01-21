Lise öğrencileri, topladıkları 22 bin lirayı ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı - DİYARBAKIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri, topladıkları 22 bin lirayı ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı - DİYARBAKIR - Son Dakika

Lise öğrencileri, topladıkları 22 bin lirayı ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı - DİYARBAKIR

6 saat önce

Diyarbakır'da lise öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri ve düzenledikleri kermesten elde ettikleri 22 bin lirayı, ihtiyaç sahibi 5 aileye bağışladı.

Diyarbakır'da lise öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri ve düzenledikleri kermesten elde ettikleri 22 bin lirayı, ihtiyaç sahibi 5 aileye bağışladı.

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencileri, bir süre önce uygulamaya geçirdikleri "Birlikte Güzeliz Projesi" kapsamında, öğretmen ve velilerin desteğiyle topladıkları para ile yardım malzemelerini, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hamit Arkan, öğrencilerin harçlıklarının bir kısmını sınıflara bıraktıkları kumbaralara attığını, ardından okulda kermes düzenlediklerini söyledi.

Elde edilen 22 bin lirayı ihtiyaç sahibi 5 aileye teslim ettiklerini anlatan Arkan, bu ailelere daha önce gıda yardımı da yaptıklarını belirtti.

Proje sayesinde öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşmanın önemini anladığını vurgulayan Arkan, "Ayrıca ailelerin durumlarını görmeleri, sahip oldukları nimetlerin değerini bilmelerine katkı sağladı." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Salih Güneş de yardımlaşma ve dayanışmayla zorlukların aşılabildiğini dile getirerek, "Aileleri ziyaret edip onlara gıda yardımında bulunduk. Bu bizde birliktelik duygusu oluşturdu. Biriktirdiğimiz harçlıklarla ailelere yardımcı olduk. Projemiz amacına ulaştı, birlikte güzelleştik." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencileri, topladıkları 22 bin lirayı ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:03 Kaynak: AA
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