Üye Girişi
Lise öğrencileri Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika

Lise öğrencileri Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü

26.07.2021 12:58
Lise öğrencileri Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü, System.String[]

51'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı (IPhO-International Physics Olympiad) 17-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.

51'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı (IPhO-International Physics Olympiad) 17-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden 4 öğrencinin yer aldığı 5 kişilik ekip olimpiyattan 3 gümüş 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalyayla döndü. Türkiye Fizik Milli Takımı'nda yer alan Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazanırken takımın Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi üyeleri Emir Akdağ ve Yaman Bora Otuzbir Gümüş, Alper Tezcan ve Eser İlke Genç Bronz Madalya almaya hak kazandılar.

76 ülkeden 384 öğrencinin katıldığı 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı, bu yıl Litvanya merkezli olarak çevrimiçi gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri her yıl Türkiye Fizik Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanıyor. Hazırlık sınıfından itibaren bilim olimpiyatları çalışmalarına başlayan ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal elemeleri başarıyla geçerek Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda temsil eden Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, 2021 yılının ilk yarısında uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkemize toplam 12 madalya getirdi.

"HER ALANDA TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZLERİ KIZLARIMIZ"

Yetiştirdikleri kız öğrencilerin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kız çocukları akıllarına koydukları her şeyi yapabileceklerini biliyorlar ve hedeflerine doğru azimle koşuyorlar. Bilimde, sanatta, sporda her alanda Türkiye'nin aydınlık yüzleri kızlarımız" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dağ, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, kurucumuz Sayın Enver Yücel'in Türkiye'de fen eğitimine yepyeni bir bakış açısı getirme hedefiyle kuruldu. 15. yılında Türkiye genelinde 15 kampüse ulaşan bu liselerimiz her yıl birbirinden başarılı öğrenciler çıkarıyor. Kız öğrencilerimizin başarıları bizi ayrıca gururlandırıyor. Geçmiş dönem mezunlarımızdan ve bu yıl tam burslu okuduğu Stanford Üniversitesi'nden mezun olan Neval Çam gibi pek çok kız öğrencimiz uluslararası arenada başarılara imza atıyorlar. Neval geliştirdiği yazılımla Microsoft tarafından En İyi Kadın Yazılımcı seçilmişti. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri'ndeki pek çok kız öğrencimiz bu yolda yürüyor. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda şimdiye kadar ülkemizi temsil eden takımlarda yer alarak madalya kazanan 4 kız öğrencinin 2'sinin Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimizden olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu yıl da Türkiye Fizik Milli Takımı'nda yer alarak ülkemizi başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HER YIL MİLLİ OLİMPİYAT TAKIMLARINA SEÇİLİYOR"

TÜBİTAK; Asya Fizik Olimpiyatları (APhO), Avrupa Fizik Olimpiyatları (EuPhO) ve Uluslararası Fizik Olimpiyatları (IPhO) için her yıl zorlayıcı fizik sorularından oluşan sınavlar sonucunda Milli Takım oluşturuyor. Bu milli takımın büyük bir çoğunluğunu Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden öğrenciler oluşturuyor ve her yıl bu öğrenciler ülkemize madalyalar getiriyorlar.

Fizik olimpiyatlarının yanı sıra Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri son yıllarda Bilgisayar Olimpiyatları'nda da uluslararası başarılar kazanmaya başladılar. Daha önce bilgisayar olimpiyatı çalışan mezunları örnek alan bu öğrenciler 2020'de Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Bronz Madalya; 2021'de de Asya Pasifik Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Gümüş Madalya ve Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 Gümüş Madalya kazandı.


Lise öğrencileri Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım 14:34 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü 13:13 Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı 13:04 Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı
Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor 12:58 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın 11:55 Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın

Son Dakika Haberleri
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:25 Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
13:51 Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı
13:39 Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım
13:33 Bu sistemle Almanya'da küme düşmüştü! Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye aynı sistemi ezberletiyor
13:28 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış
13:08 Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı
12:57 Son Dakika: Maltepe sahilde 8 tekne alev aldı! Ekipler yangına müdahaleye devam ediyor
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:26
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış Hamamda işlenen sır cinayet açığa çıktı! Hamamcının başını sattığı şampuan yakmış         
13:17
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı         
08:58
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 14:42:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencileri Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement