Lise öğrencileri ve AFAD gönüllülerine ilk yardım farkındalık eğitimleri - Son Dakika

Bilecik'te, Sağlık Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü tarafından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ve Bilecik'teki 50 AFAD gönüllüsüne ilk yardım farkındalık eğitimleri verildi.



İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında AFAD Başkanlığı tarafından ilan edilen afet hazırlık yılının kapsamının 7'inci teması olarak ilk yardım belirlendi. Konu hakkında açıklama yapan AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, son zamanda Türkiye'de yaşanan doğal afetler, kazalar, iş yerlerinde meydana gelen kazaların arttığını belirterek, "Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. AFAD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin 7'inci temasını ilk yardım olarak belirlemiş ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında 'İlk yardım Eğitimi İşbirliği Protokolü' imzalanmıştır. Bu kapsamda İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ve ilimizde bulunan 50 AFAD gönüllüsüne ilk yardım farkındalık eğitimleri müdürlüğümüz koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verildi" dedi. - BİLECİK