Lise öğrencileri yaptıkları oyuncakları çocuk hastalara armağan etti - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuk yaştaki hastalar, lise öğrencilerinin yaptığı oyuncaklarla sevindi.

Karabağlar Nene Hatun Kız Anadolu Meslek Lisesinin Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle hastanenin çocuk kliniğini balonlarla süsledi.

Yüzlerini boyayarak, "Şirinler" ve "Pamuk Prenses" gibi masal kahramanlarının kostümlerini giyen öğrenciler, geçen kasımda verilen 1 haftalık ara tatilde hazırladıkları oyuncakları, serviste tedavileri devam eden çocuk hastalara hediye etti.

"Öğrencilerimiz oyuncakları atık malzemelerden yaptı"

Okul Müdürü İpek Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl uygulamaya alınan ara tatil kapsamında öğrencilerin oyuncak yapımı konusunda okullarında bulunan atölyede eğitim aldığını anlattı.

Bir haftalık tatil boyunca 100'e yakın oyuncak üretildiğini aktaran Çam, "Oyuncakları hastanede tedavi gören çocuklarla paylaşmak istediler. Öğrencilerimizin içinde daha önce hastanede tedavi görüp sağlığına kavuşan kızımız da var. Bu örnek çalışma öğrencilerimizden geldi. Öğrencilerimiz oyuncaklarını okuldaki ve evlerindeki atık malzemeleri kullanarak yaptı." dedi.

Öğrencilerden 18 yaşındaki Ceren Bekiç, ara tatilde maskeler, dominolar ve dolgu oyuncakları yaptıklarını belirterek, "Oyuncakların bir köşede kalması yerine onları tedavi gören kardeşlerimize getirip mutlu olmalarını istedik. Burada onlarla olduğumuz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Tedavi gören 6 yaşındaki Defne Akın ise ablalarının kendisine ayıcık ve kitap hediye ettiğini, onları hastanede görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, ziyaret için herkese çok teşekkür etti.