Lise Öğrencileri Yaşlı Teyzenin Evini Tadilat Etti

Lise öğrencileri yaşlı teyzenin evini tadilat ettiKIRIKKALE - Kırıkkale'de "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında lise öğrencileri öğretmenleriyle birlikte yalnız yaşayan 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı'nın evini tadilat etti.

Lise öğrencileri yaşlı teyzenin evini tadilat etti



KIRIKKALE - Kırıkkale'de "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında lise öğrencileri öğretmenleriyle birlikte yalnız yaşayan 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı'nın evini tadilat etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında il genelinde yardıma muhtaç insanların yardımına koşan öğretmenler ve öğrenciler bu kez Etiler Mahallesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı'nın evine konuk oldu. Tadilat öncesinde evin eksik ve ihtiyaçlarını belirleyen öğrenciler elektrik-su tesisatı, balkon korkuluğu, tuvalet tadilatı ve boya badana gibi eksiklikleri belirleyerek Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle alınan malzemeler eve gelen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte evin ilk olarak elektrik, tuvalet ve banyonun tadilatı için kolları sıvadı. Daha sonra korkuluk demiri olmayan balkon için daha önceden okulun atölyesinde hazırlanan demirleri balkona monta edildi. Boya, fayans ve temizlik gibi 2 günlük çalışmaların ardından 77 yaşındaki Pınarcı evini kullanmaya başlayacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, il genelinde yardıma muhtaç olan insanların evlerinde projenin devam edeceğini söyledi.

Eşini 20 yıl önce, oğlunu 10 ay önce kaybettiğini belirten 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı, "Tek ben yaşıyorum bu evde aşağı katta gelinim var. Bir oğlum vardı 10 ay oldu öleli beyim öleli de 20 sene oldu tek ben yaşıyorum bu evde. Allah hepinizden razı olsun hükumetten, devletten yardım edenlerden Allah işi gücü rast gelsin yavrularının gününü görsünler benim gibi sahipsizin elinden tutanlar Allah bin kere razı olsun" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Meslek liselerindeki arkadaşlarımız öğretmenleriyle beraber bizim sosyal yardımlaşma vakfından da yardım ettiğimiz ailelerimizin evlerini daha yaşanılabilir kılmak üzere bir çalışma yürütüyorlar. İl genelinde meslek liselerinde bu faaliyet yürütülüyor. Çok anlamlı çok güzel bir proje hem çocuklarımızın sosyal faaliyet olarak sosyal farkındalık olarak toplumla iç içe olmasını sağlıyor hem de bizim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılamaya yönelik bir nebze olsun bir katkı sağlıyor. Bu açıdan bu anlamı projeyi başlatan milli eğitim camiasına ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunu biraz daha geliştirip devamlılığını sağlamakta niyetindeyiz. O yönde de çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Öğrencilerle, ailelerle buluşuyoruz projesi kapsamında öğrenciler ile birlikte evin eksikliklerini tadilatlarını giderdiklerini ifade eden Meslek lisesi öğretmeni Şaheste Ayyıldız, "Okulumuz da bulunan elektrik alanı, metal teknolojik alanlarında bulunan öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili eksiklikleri daha önceden tespit ettiler şu anda da onunla ilgili tamiratları yapılıyor. Muhtaç olan ailelerimizin eksikliklerini gidermek için tek amacımız o ve öğrenciler okulda öğrendiklerini hayata geçirebilsin, görebilsinler, uygulayabilsinler. Metal bölümü öğrencileri şu an balkonla uğraşıyor. Tesisat teknolojileri öğrencileri fayans döşeme tesisat çekme petek döşeme, alafranga tuvaletler döşeme sıcak su soğuk su hattını çekme ile ilgilenecekler. Elektrik bölümü de evin tesisatını döşemeyle ilgilenecekler. Şu an yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz inşallah bitince çok daha güzel ev olacak" şeklinde konuştu.

Meslek lisesi öğrencisi Samet Kandemir ise, "Biz okulda çalışıyoruz bunları öğreniyoruz. Burada da gelip gerçekleştirmek hani bunun üzerinde çalışmak çok iyi yani çok iyi hissettiriyor insanı hem de muhtaç olan ailelere yardım ediyoruz. Bizim için çok iyi oluyor. İnsan mutlu oluyor. Okulda öğrendiğimizi burada uyguluyoruz. Hem de ihtiyacı olan birine yardım etmiş oluyoruz" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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