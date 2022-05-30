Lise öğrencilerin geliştirdikleri yelek, omurga rahatsızlıklarında erken tanı koyulabilecek - Son Dakika
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Lise öğrencilerin geliştirdikleri yelek, omurga rahatsızlıklarında erken tanı koyulabilecek

30.05.2022 12:57
Lise öğrencilerin geliştirdikleri yelek, omurga rahatsızlıklarında erken tanı koyulabilecek

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri bin 400 proje arasından bölge birincisi olan "Duruş Pozisyonuna Bağlı Omurga Rahatsızlıklarının Önlenmesine Yönelik Elektronik Yelek Tasarımı" projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacaklar.

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri bin 400 proje arasından bölge birincisi olan "Duruş Pozisyonuna Bağlı Omurga Rahatsızlıklarının Önlenmesine Yönelik Elektronik Yelek Tasarımı" projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacaklar.

TÜBİTAK "2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Efe Ali Şirin, Elif Irmak Kaya ve Ayşe Sena Çelik'in Fizik Öğretmenleri Onur Özdemir'in danışmanlığında yürüttükleri projeyle fizik alanında bölge birincisi olarak ilimizi 29 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında Ankara da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde temsil edecekler.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmanın ortopedi alanında önemli bir çalışma olduğunun anlatan Fizik Öğretmenleri Onur Özdemir, "Geliştirilen yelek daha kullanışlı hale getirilmesi için Türkiye Finallerine kadar olan 2 aylık süreyi verimli kullanmaya çalıştıklarını, projenin ilk versiyonunda yanlış duruş pozisyonunu belirleyerek takibini mobil cihaz üzerinden yapabilindiğini, ancak tıbbi alanda kifoz (kamburluk) ve lordoz (bel eğriliği) tespit ve tedavi sürecinin daha etkili olabilmesi amacıyla sırt bölgesinin eğim açısının da ölçülmesi gerekir. Projenin geliştirilmiş versiyonunda yanlış duruş belirlemesinin yanında, hızlı bir şekilde duruş açısı ve süresi ölçülerek kifozun seviyesini anında mobil uygulama üzerinden belirleyebilmektedir. Geliştirilen cihazı gönüllü olarak destek veren yetişkin birey üzerinde denenerek test edildi. Deney sonucunda elde edilen bulgular yanlış duruş pozisyonunun doğuştan gelen yatkınlık olmadığı durumlarda kişiye bağlı zamanla kazanılan bir alışkanlık olduğunu anlaşıldı. Ayrıca kifoz, bel ve sırt ağrıları gibi başlangıç aşamasındaki omurga rahatsızlıklarının doğru duruş farkındalığı kazanıldığında aşılabilecek rahatsızlıklar olduğunu çalışmamız sonucunda elde edilen verilerden belirlendi" dedi.

"OMURGA RAHATSIZLIKLARININ İLERLEMESİ ERKEN TANI YAVAŞLATILABİLİR VE ÖNLENEBİLİR"

Fizik Öğretmenleri Onur Özdemir açıklamasının devamında, "İş ya da okul yaşantısında yanlış duruş pozisyonunda geçirilen süreler günümüzde oldukça uzamıştır. Bu durumda bel ve sırt ağrılarına bağlı iş gücü kaybı oluşarak çalışma veriminde azalma olabilmektedir. Öğrencilerde ise motivasyon kaybına bağlı olarak akademik başarılarında düşüş yaşanabilmektedir. Doğru duruş pozisyonu kazanılmadığı taktide ilerleyen süreçte ülke ekonomisine kişi başı 6bin ile 35 bin ABD doları arasında ekonomik kayıp yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle ilkokul döneminden başlanarak yapılan omurga taramasında geliştirdiğimiz cihaz okul sağlığı çerçevesinde kullanılabilir. Ayrıca geliştirdiğimiz cihaz ortopedi polikliniklerinde hastaların normal duruşlarında oluşan eğim açısını belirlemede de kullanılabilir. Bu sayede çocukluk döneminden başlanarak omurga rahatsızlıklarının ilerlemesi erken tanı yavaşlatılabilir ve önlenebilir. Cihaz gerekli durumlarda hekimlere bilgilendirme mesajı gönderdiği için tedavi süreci sürekli izlenebilmektedir. Bursa Finallerinde bin 400 proje arasından bölge birincisi olan öğrencilerimize Ankara da düzenlenecek Türkiye finallerinde de Başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

(Cem Kaan Toka - İHA)

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Kaynak: İHA

Onur Özdemir, Türkiye, Ankara, Lise, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencilerin geliştirdikleri yelek, omurga rahatsızlıklarında erken tanı koyulabilecek - Son Dakika


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