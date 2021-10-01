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Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı

01.10.2021 16:26
Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde lisesi öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammed Tunç, isimli öğrenci başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandı.

Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

YARALI ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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