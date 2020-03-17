Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü özel bir koreografiyle andı. Müzik eşliğinde gösteriye başlayan öğrencilerin, bedenleriyle 'dur yolcu' yazmaları, havadan drone ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.