Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden 25 Aralık'a Özel Koreografi

Lise Öğrencilerinden 25 Aralık'a Özel Koreografi

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı nedeniyle Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi özel koreografi oluşturdu.

Lise Öğrencilerinden 25 Aralık'a Özel Koreografi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı nedeniyle Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi özel koreografi oluşturdu.

Kaman ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacı ile 25.12.1919 koreografisi oluşturdu.

Öğrenciler oluşturdukları 25.12.1919 koreografi ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, gençlerin tarihi bilinçte olduğunu belirtti.

İlçede Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlayan resmi program Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün hazırladığı program ile devam etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: İHA

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