Lise Öğrencilerinden 25 Aralık'a Özel Koreografi
1 saat önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı nedeniyle Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi özel koreografi oluşturdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Kırşehir
'e gelişinin 99. yılı nedeniyle Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi özel koreografi oluşturdu. Kaman
ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacı ile 25.12.1919 koreografisi oluşturdu.
Öğrenciler oluşturdukları 25.12.1919 koreografi ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, gençlerin tarihi bilinçte olduğunu belirtti.
İlçede Kaymakamlık
ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlayan resmi program Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün hazırladığı program ile devam etti. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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