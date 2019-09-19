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Lise öğrencilerinden aşure etkinliği

1 saat önce

Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, muharrem ayı dolayısıyla aşure hazırladı.

Lise öğrencilerinden aşure etkinliği, System.String[]

Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, muharrem ayı dolayısıyla aşure hazırladı.

Lisede, muharrem ayı dolayısıyla öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okulun bahçesinde düzenlenen törende, muharrem ayının sadece aşure ayından ibaret olmadığını belirterek, "Aşure artık bir simge haline geldi. Rabbim o günlerde yaşanan olayları bir daha İslam ümmetine inşallah yaşatmaz." dedi.

Okul Müdürü Yıldıray Baş da okulun yiyecek içecek bölümünde öğrenim gören 20 öğrencinin 500 kişilik aşure hazırladığını kaydetti.

Daha sonra aşureler, programa katılanlara ikram edildi.

Anadolu Lisesi, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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