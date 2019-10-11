Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okudu.

Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okudu.

Lisenin 11. sınıf öğrencileri, ilk derse başlamadan önce Barış Pınarı Operasyonu'na katılan askerlere manevi destek amacıyla Fetih Suresi okudu. Öğrenciler, Mehmetçik için dua etti.

Öğretmenleri tarafından kaydedilen görüntülerde öğrenciler hep birlikte "Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak asker ağabeylerimizin yanındayız, Allah yardımcıları olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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