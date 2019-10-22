Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen lise öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.



Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, Plevne Marşı eşliğinde ay yıldız koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.



Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan liseliler, etkinliğin sonunda asker selamı verdi.



Bu anları drone ile görüntüleyen öğrenciler, ayrıca vatan sevgisini ön plana çıkartan şiirler okudu.