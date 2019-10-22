Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen lise öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.

Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen lise öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.


Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, Plevne Marşı eşliğinde ay yıldız koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.


Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan liseliler, etkinliğin sonunda asker selamı verdi.


Bu anları drone ile görüntüleyen öğrenciler, ayrıca vatan sevgisini ön plana çıkartan şiirler okudu.

Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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