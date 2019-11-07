Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden BEÜ'ye gezi
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden BEÜ'ye gezi

Lise öğrencilerinden BEÜ'ye gezi

6 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) gezdi.

Lise öğrencilerinden BEÜ'ye gezi, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) gezdi.

Öğretmenleri eşliğinde kampüsü gezen 35 öğrenci, üniversite hakkında bilgi aldı, bölümleri dolaştı.

Gezinin ardından BEÜ Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş'ı ziyaret eden öğrenciler, göstedikleri ilgide dolayı teşekkür etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Bitlis, Mutki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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