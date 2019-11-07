Lise öğrencilerinden BEÜ'ye gezi

Bitlis'in Mutki ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) gezdi.

Öğretmenleri eşliğinde kampüsü gezen 35 öğrenci, üniversite hakkında bilgi aldı, bölümleri dolaştı.

Gezinin ardından BEÜ Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş'ı ziyaret eden öğrenciler, göstedikleri ilgide dolayı teşekkür etti.