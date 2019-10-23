Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden çevre temizliği
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden çevre temizliği

Lise öğrencilerinden çevre temizliği

31 dakika önce

Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Bostancılar Göleti'nde çevre temizliği yaptı.

Lise öğrencilerinden çevre temizliği, System.String[]

Eflani İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Bostancılar Göleti'nde çevre temizliği yaptı.

Okul müdürü Hüseyin Işıklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul tarafından yapılan toplum hizmeti çalışması etkinliği çerçevesinde Bostancılar Göleti'ne yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte yaklaşık 4,5 kilometre yürüdüklerini belirten Işıklar, "Yürüyüşe 178 öğrenci, 13 öğretmen ve 2 idareci katıldı. Ayrıca etkinlikte öğretmen ve öğrencilerimiz göl çevresinde temizlik yaptı." dedi.

Çevre temizliği ve doğa yürüyüşüne katılan öğretmen ve öğrenciler, etkinlik sonunda Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdi.

Anadolu Lisesi, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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