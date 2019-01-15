Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Doğa Yürüyüşü

Lise Öğrencilerinden Doğa Yürüyüşü

54 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Lise Öğrencilerinden Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinin 5 öğretmen ve 15 öğrencisinin katıldığı yürüyüş, Bayrak Tepe'ye kadar devam etti. Doğa yürüyüşüne çıkan öğretmen ve öğrenciler, yürüyüş boyunca eğlendiklerini ve spor yaptıklarını dile getirdiler.

Okulun Müdürü Kenan Canan ise, öğrencilere aylardır yaşadıkları sınav stresini bir nebzede olsa atmaları için doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yürüyüşümüz Yüksekova ilçe merkezinden başlayıp, Bayrak Tepe'ye kadar devam etti. Amacımız, öğrencilerimize hem çevre bilincini aşılamak hem de karne öncesi motivasyon kazandırmaktır" dedi.

Karlı dağlara yürüyen okul öğretmen ve öğrenciler, yürüyüşün ardından ilçeye döndü. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Hakkari, Esendere, Yüksekova, Güncel
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