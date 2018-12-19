Lise Öğrencilerinden Doğu Türkistan Yararına Kermes

Erzurum
'da bir okulun öğrencileri, Doğu Türkistan
'ın halkına destek sağlamak amacıyla yardım kermesi düzenledi. Palandöken
ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi
'nde eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, Doğu Türkistan halkına destek sağlamak ve yardımda bulunmak amacıyla Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAP) öncülüğünde "Doğu Türkistan'a Kardeşlik Eli" sloganıyla kermes hazırladı.
Okulun yemekhanesinde gerçekleşen kermeste, lise öğrencilerinin aileleriyle hazırladığı kek, börek, tatlı, sarma ve kurabiye gibi ürünler satışa sunuldu.
Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelirler ise Doğu Türkistan'da zorlu yaşam sürdüren insanlara ulaştırılacak.
Okul müdürü Vasip Elbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın zengin yeraltı kaynakları nedeniyle Rusya
ve Çin
'in baskılarına maruz kaldığını söyledi.
Okul olarak Doğu Türkistan'a yardım ve destek sağlamak istediklerini belirten Elbil, "Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, tüm insanlardan ve Türklerden kendilerine uzanacak eli bekliyor. Bu yardımları sadece devletimizin üzerine yıkmayı istemiyoruz ve okullar olarak buna öncülük yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Meryem
Çağıl ise, lisede birçok yardım etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Kermesten elde ettiğimiz gelirleri Doğu Türkistan halkına bağışlayacağız. Kermeste öğrencilerimiz, velilerinin yardımı ile hazırladıkları ürünleri satıyor." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Haktan İşler de, Doğu Türkistan'daki insanlara yardım amacıyla kermes düzenlediklerini söyleyerek, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlılar için ellerinden geleni yapmak istediklerini anlattı.