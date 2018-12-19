Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Doğu Türkistan Yararına Kermes

Lise Öğrencilerinden Doğu Türkistan Yararına Kermes

3 saat önce

Erzurum'da bir okulun öğrencileri, Doğu Türkistan'ın halkına destek sağlamak amacıyla yardım kermesi düzenledi.

Lise Öğrencilerinden Doğu Türkistan Yararına Kermes, System.String[]
Erzurum'da bir okulun öğrencileri, Doğu Türkistan'ın halkına destek sağlamak amacıyla yardım kermesi düzenledi.

Palandöken ilçesindeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, Doğu Türkistan halkına destek sağlamak ve yardımda bulunmak amacıyla Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAP) öncülüğünde "Doğu Türkistan'a Kardeşlik Eli" sloganıyla kermes hazırladı.

Okulun yemekhanesinde gerçekleşen kermeste, lise öğrencilerinin aileleriyle hazırladığı kek, börek, tatlı, sarma ve kurabiye gibi ürünler satışa sunuldu.

Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelirler ise Doğu Türkistan'da zorlu yaşam sürdüren insanlara ulaştırılacak.

Okul müdürü Vasip Elbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın zengin yeraltı kaynakları nedeniyle Rusya ve Çin'in baskılarına maruz kaldığını söyledi.

Okul olarak Doğu Türkistan'a yardım ve destek sağlamak istediklerini belirten Elbil, "Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, tüm insanlardan ve Türklerden kendilerine uzanacak eli bekliyor. Bu yardımları sadece devletimizin üzerine yıkmayı istemiyoruz ve okullar olarak buna öncülük yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Meryem Çağıl ise, lisede birçok yardım etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "Kermesten elde ettiğimiz gelirleri Doğu Türkistan halkına bağışlayacağız. Kermeste öğrencilerimiz, velilerinin yardımı ile hazırladıkları ürünleri satıyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Haktan İşler de, Doğu Türkistan'daki insanlara yardım amacıyla kermes düzenlediklerini söyleyerek, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlılar için ellerinden geleni yapmak istediklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:16 Kaynak: AA

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