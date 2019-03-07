Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Lise Öğrencilerinden Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Lise Öğrencilerinden Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Lise öğrencilerinin hazırladığı program Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Okul idareci ve öğretmenler ile öğrenciler ve bayan davetliler katıldı. Programa katılan davetlilere çiçek takdim edildi.

Program kısa bir sunum ve okunan şiirlerin ardından Müzik Öğretmeni Hazar Demirel koordinatörlüğünde öğrencilerin seslendirdiği Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, pop ve slov parçalar bayan davetliler tarafından beğeni ile izlendi.

Kadınların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Okul Müdürü Mustafa Şahin; "Kadın anadır, kadın bacıdır, kadın yardır. Baş tacımızdır. Yüce Dinimiz 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyerek kadına en güzel rütbelerden birini vermiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla okulumuz öğretmen ve öğrencileriyle beraber ilçemizdeki bayanlara yönelik küçük bir eğlence programı tertip ettik. Öğrencileri bu programa hazırlayan Müzik Öğretmenimiz Hazar Demirel başta olmak üzere emeği geçen ve programımıza teşrif eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

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