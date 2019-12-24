Lise öğrencilerinden el emeği göz nuru yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden el emeği göz nuru yardım - Son Dakika

Lise öğrencilerinden el emeği göz nuru yardım

6 saat önce

Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, maddi imkanı olmayan anaokulu öğrencileri için bere, atkı ve çorap ördüler.

Lise öğrencilerinden el emeği göz nuru yardım, System.String[]

Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, maddi imkanı olmayan anaokulu öğrencileri için bere, atkı ve çorap ördüler.


Kulüp öğrencilerinin yanı sıra, kulüpte görevli öğretmenler ve öğrencilerin velileri de, durumu olmayan 32 anaokulu öğrencisinin kışın üşümemesi için, kendi ördükleri ürünleri gönderecekler.


Evde oturan kadınların da bu şekilde ürünler yaparak durumu olmayan insanlara yardımcı olabileceğini söyleyen Matematik Öğretmeni Sibel Öztekin, " Dönem başında sosyal yardımlaşma kulübü olarak toplum hizmeti çalışması olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medyadan araştırmalar yaptık. Hem çocukları katabileceğimiz hem velileri, hem de öğretmen arkadaşlarımızın yardımını alabileceğimiz, bir çalışma olması için ortak fikir olarak böyle bir şey geliştirdik. Bütün öğretmen arkadaşlar ortaya emeğini koydular. Velilerimiz destek oldular. Herkesin ortak çalışması ile 30-35 tane ürün ortaya çıkardık. Bunu da ihtiyaç sahibi bir okul belirleyip okul idaremizin yardımı ile oraya ulaştırmak için hazırladık. Bere ve atkı ördük tüm öğretmenler velilerimiz ve çorap hediyemiz oldu. Keyifle ördüğümüz bu ürünleri evde oturan hanımlar boş zamanlarını hem değerlendirip böyle bir çalışma yapabilirler. Hem ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunabilirler, hem onlarda sevinmiş olurlar. Hem de kendileri yardım yapmış olmanın mutluluğunu yaşamış olurlar" dedi.


11. sınıf öğrencisi ve kulüp üyesi olan Birsen Polat ise, " Örgüler ördük. Çocuklar için çorap aldık. Benim katkım bu şekilde oldu. Çok mutluyum böyle bir katkıda bulunduğum için. Yardım etmeyi çok severim. Her insan atkı, bere örerek okullara yardım edebilirler" ifadelerini kullandı.


Bu proje ile amaçlarının öğrencilerine yardımlaşma duygusunu yaşatmak olduğunu söyleyen Okul Müdürü Bülent Doymuş, " Biz bu projeyi 3 yıldır devam ettiriyoruz. Daha önceki yıllarda da öğretmen arkadaşlarımız çok büyük çabalar göstermişlerdi. Askıda kıyafet uygulaması, Ramazan ayında yapılan etkinlikler olsun. Özellikle ihtiyacı olan ana sınıfı çocuklarımıza da, ana sınıfının hazırlamış olduğu da kendi el emeği, göz nuru oyuncaklar, tamamen kendi öğrencilerimizin yapmış olduğu oyuncaklardır. Biz o çocukları okulumuza davet ettik. 20-25 civarında ana sınıfımızı okula davet ettik. Bu senede sosyal dayanışma ve yardımlaşma kulübümüz böyle bir fikir ortaya attı. Kış geliyor çocuklarımız üşüyecekler. İhtiyacı olan var mı diye düşünüldü. Mutlaka ihtiyacı olan öğrencilerimizin olduğunu düşündük. Esas önemli olan şey, öğrencilerimiz, kulüp öğretmenlerimiz ve velilerimizi bu işin içerisine dahil ederek yavrularımıza küçük hediyeler uygun gördük. Amacımız, öğrencilerimize yardım duygusunun ne demek olduğunu, yardım duygusunun insanları nasıl mutlu ettiğini aşılamak için bu projenin içerisine girdik. Ben öncelikle öğretmenlerime bu yapmış oldukları katkılardan dolayı ben şahsım adına ve okulum adına teşekkür etmek istiyorum. Birçok okulda yarıma muhtaç, ihtiyacı olan çocuklarımız var. Karınca kararınca, elimizden geldiği kadarıyla bu hedefe ulaşmak için gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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