Üye Girişi
Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç - Son Dakika

Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç

22.06.2021 11:35

- Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç TEKNOFEST'te Eskişehir'i temsil edecek araç yürür hale geldi Bakan Selçuk'un da dikkatini çeken elektrikli araç yakında hazır olacak Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata "2021-2022 eğitim öğretim...

- Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç

TEKNOFEST'te Eskişehir'i temsil edecek araç yürür hale geldi

Bakan Selçuk'un da dikkatini çeken elektrikli araç yakında hazır olacak

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata

"2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz"

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Taner Tüysüz

"Okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir'i bu yarışmada temsil edeceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, kısıtlı imkanlarla yapmış oldukları elektrikli araç ile TEKNOFEST'e katılacaklar.

TÜBİTAK kapsamında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek. TEKNOFEST'in 'Elektrikli Araçlar' dalında düzenlenen ve lise düzeyindeki yarışmasına Eskişehir'den Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katılacak. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin 4 aylık çalışmalarıyla çalışır haldeki iskelet araç oluşturuldu. Şase kısmında profil, gövde kısmında ise kompozit malzeme kullanılan araçta 60 volt, 3000 watt elektrikli motor kullanıldı. Yürür aksamı tamamlanan araçta iyileştirme çalışmaları devam ederken dış giydirmesi için hazırlıklar başladı. Araç, 4-5 Eylül 2021'de İstanbul Park Pisti'nin çevresinde 1 saatte 5 tur atarak 27 kilometre yol gidecek. Çevre kuruluşlardan ve işletmelerden desteklerle yapılan araçta bölüm öğretmenlerinin hedefi ise ilerleyen yıllarda elektrikli motorunu kendilerinin üretebileceği imkana ulaşmak.

"2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz"

Okullarında önümüzdeki sene elektrikli araçlar dalında eğitim verilecek olmasının bu yarışma için kendilerini teşvik ettiğini belirten Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, "TÜBİTAK'ın düzenlediği TEKNOFEST'te elektrikli araçlar dalının olduğunu öğrendik. Biz de alan şeflerimiz, öğretmenlerimiz ve ilgili öğrencilerimizle birlikte günlerce süren tartışmalar sonucu bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Bunun en büyük etkeni okulumuzun motorlu araçlar alanına elektrikli araçlar dalının açılması için verdiğimiz teklifin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmesi oldu. Biz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizin ilgisini çekebilmesi için bir elektrikli araç üretip TEKNOFEST'e katılmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir'i bu yarışmada temsil edeceğiz"

Yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan araçla ilk hedeflerinin yarışa katılıp Eskişehir'i ve okullarını temsil etmek olduğunu belirten Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Taner Tüysüz, "Bu projenin açığa çıkmasında, okulumuzda elektrikli araçlar dalının açılacak olması bizim için öncelikli oldu. Dolayısıyla elektrikli araçlar dalının okulumuzda açılacak olmasıyla biz bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Bu aracın yapımında bizimle ortak fikir beyan edebilecek ve bu çalışmayı birlikte yürütebileceğimiz arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. Öğrencilerimizden 5 kişinin de desteğiyle 4 ay kadar önce aracın yapımına başladık. 4-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleşecek olan bu yarışmaya katılacağız. Öncelikle bizim amacımız aracımızı o pistte hareket ettirmek, okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir'i bu yarışmada temsil etmek. Önümüzdeki yıl içerisinde şu andaki oluşturmuş olduğumuz motor ve diğer aksamlar üzerinde çalışarak geliştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Eskişehir'i ziyareti kapsamında okullarındaki programında araçlarını gördüğünü belirten Alan Şefi Taner Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğraf çekimi esnasında aracın yanına geldi. Bizimle birlikte fotoğraf çekindi. Özellikle de aracın fotoğrafının çekilmesini basın mensuplarına söyledi. Bizlere de teşekkür ve tebriklerini iletti.

Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç
Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç
Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç
Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Eskişehir, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı 12:29 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi 11:47 Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu 11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 10:07 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu         
11:20
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti iptal etti Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti iptal etti         
09:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:24:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement