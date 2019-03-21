Lise Öğrencilerinden Gölbaşı Myo'ya Gezi
1 saat önce
Adıyaman Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Şermin Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Fadime Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Gündüz ile birlikte "Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları" kapsamında Gölbaşı Meslek...
Adıyaman Gölbaşı
İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11. ve 12. sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Şermin Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Fadime Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Gündüz
ile birlikte "Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları" kapsamında Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.
Öğrencilere Gölbaşı MYO'da bulunan bölüm ve programlar ile ilgili bilgiler verilirken, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, okuma salonu, akademik ve idari personele ait ofisler gezdirildi.
Yüksekokul kantininde yapılan sohbetin ardından, Gölbaşı MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız
, konferans salonunda öğrencilere Gölbaşı MYO hakkında seminer verdi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:15 Kaynak: İHA
Keylor Navas, Eski Hocası Santiago Solari'yi Topa Tuttu
Trabzonspor, Ünal Karaman ile İstikrar Yakaladı
Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi
Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır