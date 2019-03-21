Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Gölbaşı Myo'ya Gezi

Lise Öğrencilerinden Gölbaşı Myo'ya Gezi

1 saat önce

Adıyaman Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Şermin Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Fadime Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Gündüz ile birlikte "Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları" kapsamında Gölbaşı Meslek...

Lise Öğrencilerinden Gölbaşı Myo'ya Gezi, System.String[]
Adıyaman Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Şermin Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Fadime Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Gündüz ile birlikte "Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları" kapsamında Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Öğrencilere Gölbaşı MYO'da bulunan bölüm ve programlar ile ilgili bilgiler verilirken, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, okuma salonu, akademik ve idari personele ait ofisler gezdirildi.

Yüksekokul kantininde yapılan sohbetin ardından, Gölbaşı MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız, konferans salonunda öğrencilere Gölbaşı MYO hakkında seminer verdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

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