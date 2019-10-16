Son Dakika Haberleri: Lise öğrencilerinden gönüllü askerlik başvurusu
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden gönüllü askerlik başvurusu

Lise öğrencilerinden gönüllü askerlik başvurusu

2 saat önce

Amasya'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Lise öğrencilerinden gönüllü askerlik başvurusu, System.String[]

Amasya'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Amasya İmam Hatip Lisesi öğrencisi 50 genç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Amasya Askerlik Şubesi önünde toplandı.

Öğrencilerden Enis Alperen Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olmak istediklerini söyledi.

Tüm Türkiye'nin Mehmetçiklerin yanında olduğunu belirten Şeker, "Dilekçelerimizi hazırlayıp başvuru yaptık. Bizler Mehmetçik'imizin yanındayız, onlara destek olmak için, 'Dünya beşten büyüktür' demek için buradayız. İnşallah başarılı bir şekilde harekatı tamamlayıp sağ salim gelir askerlerimiz. Maddi ve manevi olarak, kanlarının son damlasına kadar cephede savaşan kahraman Türk ordusunun Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

Türk bayrağı açıp dua eden liseli öğrenciler, daha sonra gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvuru yaptı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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