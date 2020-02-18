Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika

Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret

7 saat önce

Bilecik'te, Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkez'ini ziyaret etti.

Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret, System.String[]

Bilecik'te, Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkez'ini ziyaret etti.


Ertuğrulgazi Lisesi sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sokak hayvanlarını yem vererek sevdi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinin şu ana kadar başta anaokulu olmak üzere birçok öğrenci grubunun ziyaret ettiğini belirterek, gelen öğrencilere çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken Avcı, gerçekleştirilen ziyaret ile öğrencilerin güzel bir sosyal aktiviteye dahil olduklarını belirtti.


Öte yandan öğrenciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, öğretmenleri ve barınak çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkanına ve aracına molotof kokteyli ile saldırdı
Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]