Lise öğrencilerinden İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş - Son Dakika

Lise öğrencilerinden İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş

6 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da lise öğrencileri İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Lise öğrencilerinden İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş, System.String[]

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da lise öğrencileri İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 11 . sınıf 160 öğrenci okul önünden başlayarak Kütahya hava şehitliğine kadar yürüdü. Öğrenciler 50 metrekarelik Türk bayrağı açarak, "Askere uzanan eller kırılsın", "Her Türk asker doğar", 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Öğrencileri gören vatandaşlar ise alkışlar ile yürüyüşe destek verdi.


Hava şehitliğinde şehit mezarları başında Yasin-i Şerif okuyan ve dua eden öğrenciler daha sonra öğrencilerin talebi üzerine böyle bir destek yürüyüşü yaptıklarını söyleyen okulun edebiyat öğretmenlerinden Fatih Ölçen, "Okulumuz 11'nci sınıf öğrencilerinin talebi üzerine hocam vatan için şehitlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz ne yapabiliriz, şehitliğe gidelim mi diye sordular. Daha sonra idarecilerimizden ve velilerimizden izinlerimizi aldık. Öğrencilerimiz çok istekli çok duygulu ve duyarlı bizim vatan aşkımız duygularımız çok farklıdır. Şuan yürüyüşümüze 160 11. sınıf öğrencimiz katıldı" diye konuştu.


Grup daha sonra Kütahya hava şehitliğine giderek dualar etti. - KÜTAHYA

Kütahya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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